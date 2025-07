Effusioni non gradite nella caserma dei vigili del fuoco. Denunciato il comandante uscente

Il Comandante provinciale uscente dei vigili del fuoco di Vicenza, ingegner Andrea Gattuso, che riveste un importante ruolo nella struttura del servizio 115, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver portato molestie sessuali a una donna. A renderlo noto, martedì sera, un servizio dell’emittente televisiva locale Tva Vicenza.

I fatti contestati risalgono a circa un anno fa, all’estate del 2024. Con scenario presunto il luogo di lavoro della guida dei pompieri vicentini, vale a dire gli interni della sede di via Farini a Vicenza capoluogo. A denunciarli una giovane donna i cui dati sensibili rimangono sotto riserbo, che frequentava la caserma per motivi professionali.

Il 61enne di origini calabresi, che ha alle spalle circa 35 anni di servizio nei Vvf, ha assunto il comando del corpo berico nel dicembre del 2022. Il suo mandato è scadenza, con formale termine al 1 agosto prossimo. Dunque ci si trova di fronte a uno scandalo, per quanto tutto da spiegare – Gattuso avrebbe già respinto ogni accusa in merito – e portare in sede di giudizio in Tribunale su accoglimento della proposta del pm, quello che lo riguarda in prima persona e che giunge proprio agli sgoccioli della sua esperienza in città. Il processo è stato messo in calendario ai primi di dicembre dell’anno in corso.

Trattandosi di un caso particolarmente delicato per il tipo di violenza sessuale subita in ipotesi – nell’accezione delle molestie – e coinvolgendo due dipendenti pubblici, la vicenda trascende dal piano strettamente privato. Il comandante dei vigili del fuoco, per stessa natura del ruolo, infatti, rientra nella carica di pubblico ufficiale. Di fatto, un’aggravante. Secondo l’agenzia Ansa, che riprende la notizia, ci sarebbe stato un tentativo non riuscito di effusioni, concluso al rifiuto della giovane vicentina.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.