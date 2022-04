Embargo Usa a navi russe. Biden annuncia altri 800mln di aiuti militari a Kiev

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’embargo alle navi russe e il presidente Joe Biden ha inoltre annunciato alla Casa Bianca di aver firmato un altro pacchetto di 800 milioni di dollari di aiuti militari per Kiev contro l’offensiva russa nell’est del Paese.“Ho detto al premier ucraino che gli Usa e i loro alleati si stanno muovendo il più velocemente possibile per aiutare l’Ucraina”, ha aggiunto Biden ribadendo: ““.

La Russia ha intanto imposto sanzioni contro 29 funzionari, imprenditori e giornalisti Usa, tra cui la vicepresidente Kamala Harris e l’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg. Altre sanzioni sono state decise contro 61 cittadini canadesi. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Mosca, citato dalla Tass.

La Russia continua dunque a muovere nuove forze nell’est dell’Ucraina. Lo riferiscono alla Cnn fonti della Difesa americana che stanno monitorando l’offensiva di Mosca nel Donbass. Nelle ultime 24 ore sono stati aggiunti altri tre battaglioni alle truppe già sul posto per un totale di 85. Nessun autobus è intanto riuscito ad arrivare a Mariupol per le evacuazioni di civili. Lo ha detto in una conferenza stampa il sindaco citato dalla Bbc, secondo cui circa 200 persone sono in attesa.

Il ministro della Difesa russo riappare in video e annuncia al presidente Putin il controllo della città di Mariupol e quest’ultimo ha intanto oggi fermato l’attacco finale all’acciaieria Azovstal giudicandolo non opportuno. Kharkiv però, la seconda città dell’Ucraina, come riferisce il sindaco, è sotto intensi bombardamenti. Le Nazioni Unite stimano che gli sfollati interni in Ucraina a causa della guerra siano oltre 7,7 milioni. Si tratta di persone che sono fuggite dalle loro case ma rimaste all’interno del Paese. La cifra resa nota dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni dell’Onu è in aumento rispetto a quella di 7,1 milioni, diffusa il 5 aprile.

Intanto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in una nota al 45esimo meeting del Fmi dice che l’invasione russa dell’Ucraina rappresenta uno spartiacque per l’Europa. “Viola i principi fondamentali della pace, della sicurezza internazionale e mina l’ordine economico mondiale. Il Consiglio direttivo della Bce esprime pieno sostegno al popolo ucraino”, ha sottolineato la Lagarde, spiegando che la guerra avrà un impatto materiale sull’attività economica e sull’inflazione, non solo in Europa ma anche a livello globale.