Germania, donna accoltella 5 persone “a caso” su un autobus a Siegen

In Germania una donna di 32 anni, tedesca, ha accoltellato cinque persone che erano a bordo di un autobus su cui viaggiavano 40 utenti. L’episodio è avvenuto a Siegen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale. Tre i passeggeri che sarebbero in pericolo di vita.

La 32enne sarebbe già stata arrestata. Lo riportano i media locali. Il fatto è accaduto ad una settimana dall’attentato di Solingen in cui un uomo, sempre armato di coltello, ha colpito diversi passanti ad una festa nella cittadina. Erano le 19.40 di venerdì 30 agosto. La polizia di Siegen-Wittgenstein ha lanciato un appello al pubblico “a non diffondere false notizie sui social network o altri canali, e in particolare a non fare alcun riferimento a un attacco terroristico”. Secondo la Bild, infatti, la donna dovrebbe essere affetta da problemi psichici o sarebbe stata sotto effetto di droghe ed era nota alla polizia. Secondo la Siegener Zeitung la fermata appariva estremamente confusa e sembra che abbia pugnalato le vittime a caso con il coltello.