Riparte il governo col primo Cdm. Meloni: “Avanti senza paura”

Al tavolo delle discussioni i leader di maggioranza, a cominciare dalla premier(FdI), i vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia), e il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi, che si erano incontrati prima della riunione allargata. Il faccia a faccia, in questo caso, è durato circa tre ore. “, perché abbiamo promesso che avremmo lasciato un’Italia migliore di come l’abbiamo trovata e se questo è l’obiettivo dobbiamo entrare a fondo nei problemi e risolverli con coraggio” ha detto Meloni che, nel corso del Consiglio dei ministri, ha inoltre annunciato che il governo ha indicato il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto come commissario europeo.

Nel corso del vertice dei leader di centrodestra è stato rinnovato il patto di coalizione. “È stata ribadita l’unità della coalizione e sono determinati a continuare il lavoro avviato per tutta la legislatura, portando a compimento le riforme messe in cantiere e attuando il programma votato dai cittadini”, dice una nota congiunta. I leader – viene spiegato – hanno rinnovato il “patto di coalizione, garanzia di efficacia e concretezza dell’azione di governo”. Il centrodestra conferma il suo “appoggio a Kiev ma si dice contrario a ogni ipotesi di interventi militari fuori dai confini ucraini”. Si parla di “totale sintonia su tutti i dossier, a partire dalla politica estera”. Infine si spiega che “la prossima legge di bilancio, come le precedenti, sarà seria ed equilibrata, e confermerà alcune priorità come la riduzione delle tasse, il sostegno a giovani, famiglie e natalità, e interventi per le imprese che assumono”.

Quindi la legge di bilancio che – dicono – sarà ispirata “al buon senso e alla serietà”. “Dobbiamo essere orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto fin qui – a partire dalle grandi riforme che abbiamo messo in cantiere – autonomia, giustizia, premierato, la cui capacità di cambiare le cose è direttamente proporzionale all’opposizione che stanno facendo quelli che vogliono conservare lo status quo”, ha detto Meloni nelle sue comunicazioni al Cdm. Poi ha aggiunto: “È fondamentale rafforzare e consolidare il quadro economico anche con le scelte che faremo nella prossima manovra economica. Sarà una legge di bilancio ispirata, come quelle precedenti, al buon senso e alla serietà”.