Guerra in Ucraina, ancora bombe sulle città. Mosca avverte: “Rischio incidenti con Nato”. In serata i negoziati

Dopo aver preso in mattinata la città di Kherson, bombe e missili hanno colpito nuovamente il centro di Kharkiv mentre le forze separatiste filo-russe della Repubblica popolare di Donetsk hanno circondato. Il sindaco della città portuale, situata sulla costa settentrionale del mar d’Azov, lancia l’allarme:. Il presidente ucraino Zelensky annuncia che le truppe di Kiev avrebbero ucciso fino ad ora 6mila russi mentre gli Stati Uniti stimano che i morti russi nell’invasione siano circa duemila. Le autorità ucraine stimano che siano stati

Il presidente Usa Joe Biden ha approvato l’invio di ulteriori 3mila soldati Usa per rafforzare il fianco orientale della Nato che intanto, come sostenuto dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, starebbe “valutando” l’ipotesi di dar vita a una no-fly zone sui cieli dell’Ucraina su richiesta di Kiev. Un’opzione, esclusa fino a ieri esplicitamente da leader occidentali come Joe Biden o Boris Johnson, che contemplerebbe automaticamente la possibilità di dover prendere di mira aerei militari russi e quindi, sulla carta, di innescare uno scontro diretto con Mosca. Il Cremlino, per bocca del viceministro degli Esteri Alexander Grushko, fa sapere che “non si possono escludere rischi di scontro” con la Nato. Parole che arrivano dopo le forti dichiarazioni del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov su “una terza guerra mondiale” che sarebbe “nucleare”.

In vista dei colloqui negoziali, che dovrebbero tenersi in serata nella regione bielorussa di Brest, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, invita a “fermare lo spargimento di sangue” e chiede “veri” negoziati di pace “senza alcuna provocazione”. “Le bombe del governo russo – scrive il titolare della Farnesina su Facebook – devono lasciare spazio al dialogo”.

Sono all’incirca 836mila i profughi che sono fuggiti dal conflitto in Ucraina: Lo rendono noto le Nazioni Unite. In Romania sono già arrivate più di 100mila persone, altre cinquemila sono in Germania. La Commissione europea propone di attivare la direttiva per la protezione temporanea per dare assistenza immediata alle persone in fuga dalla guerra. Agli sfollati sarà concesso un permesso di soggiorno e l’accesso all’istruzione e al mercato del lavoro.