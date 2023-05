Guerra in Ucraina, volontari russi penetrano nella regione di Belgorod: “Stop alla dittatura del Cremlino”

Giorno di guerra num. 453. Non si arrestano i combattimenti che sembrano essersi spostati in territorio russo. Le forze ucraine sarebbero infatti penetrate nella regione russa di Belgorod e sono in corso scontri con le forze di Mosca secondo quanto riferito dal governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, sul suo canale Telegram, citato dall'agenzia Ria Novosti.



Ma la conferma di un’azione militare nel territorio russo al confine con l’Ucraina non arriva però da fonti dirette di Kiev, bensì dai partigiani russi di Freedom of Russia e il Corpo dei volontari russi hanno annunciato in diversi messaggi su Telegram, anche con video, di aver lanciato raid al confine tra Russia e Ucraina e di aver messo le loro bandiere nelle località di Berzlyudovka, Churovichi e Lyubimovka, nelle regioni russe di Berlgorod, Bryansk e Kursk. E hanno lanciato un appello: “Siamo russi come voi. Ci distinguiamo solo dal fatto che non abbiamo più voluto giustificare le azioni dei criminali al potere e abbiamo preso le armi per difendere la nostra e la vostra libertà. Ma oggi è il momento per tutti di assumersi le responsabilità per il futuro. È ora che la dittatura del Cremlino finisca: la Legione torna a casa”. I due corpi formati da volontari russi dichiarano di voler combattere per liberare la Russia dal governo di Vladimir Putin sotto la bandiera bianco-azzurro-bianca, diventata simbolo delle proteste russe contro l’invasione in Ucraina.