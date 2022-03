Guerra Russia-Ucraina, nuovo appello del Papa. Telefonata Scholz-Macron-Putin

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron, in una telefonata di 75 minuti, hanno incalzato il leader russo Vladimir Putin,. Lo rende il portavoce del cancelliere, Steffen Hebestreit. “Il colloquio è parte degli sforzi internazionali in corso per porre fine alla guerra in Ucraina. I due leader hanno anche chiesto l'inizio di una soluzione diplomatica del conflitto. Su altri contenuti del colloquio – si legge nel comunicato – è stato concordato il silenzio” fa sapere poi il portavoce.

Nel loro confronto telefonico Scholz, Macron e Putin avrebbero dialogato a lungo per cercare di disinnescare la crisi ucraina ed hanno deciso di “continuare a mantenere i contatti”. Lo fa sapere il Cremlino al termine del collegamento video tra i tre leader. Scholz ha parlato poi anche con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma da parte sua il presidente russo Vladimir Putin ha accusato le forze di Kiev di “flagranti violazioni” del diritto internazionale umanitario nel conflitto in Ucraina e chiesto ai leader di Francia e Germania di “esercitare la loro influenza” sulle autorità locali perché vi pongano fine. Lo riporta la Tass.

Intanto un nuovo appello per lo stop alle violenze è arrivato anche dal Papa. “Mai la guerra! Pensate soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna: bambini morti, feriti, orfani; bambini che hanno come giocattoli residui bellici.. In nome di Dio fermatevi!”. Lo ha scritto Francesco in un tweet sull'account Pontifex. Il messaggio, corredato dagli hashtag Preghiamo Insieme, Ucraina, Pace, nell'account in lingua inglese, è stato diffuso anche nelle lingue ucraina e russa.