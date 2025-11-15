Incendi ed esplosioni a sud di Buenos Aires. Almeno 15 feriti

Una serie di potenti esplosioni hanno scosso l'Argentina, nella zona industriale di Ezeiza, a sud di Buenos Aires, innescando. Lo fa sapere il sindaco di Ezeiza, Gaston Granados, secondo quanto riportato da Afp. “Le esplosioni e gli incendi scoppiati nelle diverse fabbriche sono di proporzioni enormi”, ha spiegato. L'esplosione ha compromesso la visibilità nella zona e, secondo la stampa locale, ha causato diversi feriti.

I dati al momento non sembrano chiari. Anche se si parla di almeno 15 feriti. Un numero che, col passare delle ore, potrebbe salire. Intanto numerosi voli in arrivo all'aeroporto internazionale, non lontano dal luogo delle deflagrazioni, sono stati ritardati o dirottati e una delle strade di accesso all'aeroporto è bloccata. Il sindaco di Ezeiza ha dichiarato al canale di notizie TN che la causa e il luogo dell'esplosione sono ancora sconosciuti.

Granados ha affermato che le fiamme hanno colpito diversi stabilimenti del parco industriale. “Uno di questi è un impianto chimico, i cui magazzini, contenenti materiali agricoli e fertilizzanti, hanno preso fuoco – ha detto – c'è anche un impianto di produzione di materie plastiche”. Secondo fonti mediche, la maggior parte dei feriti sono residenti della zona, che hanno riportato ferite da lievi a moderate, derivanti da ustioni, traumi multipli e vetri frantumati dall'onda d'urto. “In merito all'esplosione avvenuta stasera nella zona di Ezeiza, il Ministero della Salute riferisce che gli ospedali provinciali e comunali della regione stanno collaborando in una rete coordinata, pronti a ricevere e curare tutti coloro che potrebbero essere stati colpiti”.