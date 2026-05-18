Auto in fiamme in via San Vincenzo, nessun ferito

Attimi di paura stasera, lunedì 18 maggio, per un’auto che ha preso fuoco, poco prima delle 19, in via San Vicenzo a Thiene.

Nel rogo nessuno è rimasto ferito, ma si e temuto il propagarsi del rogo ai veicoli vicini. I Vigili del fuoco intervenuti hanno invece rapidamente spento le fiamme e le operazioni di ripristino del traffico sono terminate alle 19.45.

Sul posto anche i carabinieri di Thiene. In fase di accertamento i motivo che hanno fatto provocato le fiamme. L’utilitaria è andata ovviamente distrutta. Danneggiato anche uin bidone dei rifiuti presente poco lontano.

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