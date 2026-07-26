Incendi: Francia e Spagna in ginocchio

Nel sud-ovest della, il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux: le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale, da mercoledì, 220.000 persone sono state evacuate. Lo ha dichiarato la prefettura aggiungendo che l'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km. Inoltre la società nazionale delle ferrovie francesi ha annunciato un'interruzione del traffico ferroviario a sud di Bordeaux. Lo riferisce Bfm Tv.

In Spagna, invece, è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15mila persone evacuate vicino alla capitale della Comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 km quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Perez LLorca.

Un uomo è morto in un incendio boschivo vicino alla città spagnola di Valencia: lo ha dichiarato il ministero dell'interno, ripreso dai media iberici. La vittima è stata ritrovata in un'auto in un burrone nella cittadina di Manises, a centinaia di chilometri di distanza dagli altri gravi incendi che si stanno propagando nei pressi di Madrid dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e dai forti venti. Secondo il Centro di informazione e coordinamento per le emergenze (Cicu), cinque persone sono state ricoverate in ospedale per inalazione di fumo e ustioni causate dagli incendi.