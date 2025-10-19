Incredibile furto al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice

Incredibile furto al museo del Louvre di Parigi che oggi resterà chiuso. A renderlo noto è il ministero della Cultura francese. I ladri avrebbero rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice: una collana, una spilla, una tiara e altro ancora. Subito dopo il furto, la struttura è stata evacuata e ha immediatamente chiuso al pubblico “per motivi eccezionali”, secondo un messaggio pubblicato dal museo su X.

Uno dei gioielli rubati, rivelano fonti di Le Parisien, è stato ritrovato all’esterno del museo. Secondo tali fonti, si tratta della corona dell’imperatrice Eugenia, che sarebbe stata danneggiata. Secondo le prime informazioni l’episodio si sarebbe verificato nelle primissime ore di apertura. I malviventi, completamente incappucciati, sarebbero entrati nell’edificio dal lato della Senna, dove sono in corso dei lavori. Armati con piccole motoseghe, avrebbero utilizzato un montacarichi per raggiungere direttamente la sala presa di mira, situata nella Galleria di Apollo. Dopo aver infranto dei vetri, due uomini sarebbero penetrati all’interno, mentre un terzo sarebbe rimasto di guardia all’esterno. I criminali sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter TMax, dirigendosi verso l’autostrada A6.

Il ministro dell’Interno francese, Laurent Nunez, ha parlato di “una rapina importante. I ladri hanno operato in 7 minuti e i gioielli rubati sono di valore inestimabile“. Secondo Nunez, ex prefetto di Parigi, si tratta “evidentemente di una banda che aveva effettuato dei sopralluoghi”.

“Domenica mattina si è verificata una rapina all’apertura”, ha scritto in un tweet il ministro della Cultura Rachida Dati, che ha raggiunto sul posto la polizia. “Non si sono registrati feriti”, ha aggiunto. Indagini sono in corso, ma, secondo una fonte interna al Louvre, il famoso Regent, il diamante più grande della collezione, dal peso di oltre 140 carati, non sarebbe stato rubato.