La Legge di Bilancio alza il tetto fiscale per i buoni pasto digitali, invariati quelli cartacei

Il Consiglio dei Ministri ha approvato una misura che aumenta la soglia esentasse dei buoni pasto elettronici passerà da 8 a 10 euro al giorno a partire dal prossimo anno. Ferma invece a 4 euro la soglia per i ticket cartacei. Una misura che inciderà notevolmente sul potere d’acquisto di milioni di lavoratori italiani. Una scelta dovuta a esigenze di modernizzazione, come la progressiva digitalizzazione dei benefit aziendali, e controllo fiscale. La misura punta infatti a incentivare l’uso dei ticket digitali, considerati più tracciabili ed efficienti dal punto di vista gestionale e fiscale.

Il provvedimento è stato accolto con favore dalle aziende emettitrici e da alcune associazioni di categoria. Secondo la Anseb la decisione va incontro alle esigenze di aggiornamento legate all’inflazione e ai mutati costi della pausa pranzo. “Accogliamo con favore l’intenzione annunciata dal Governo di rafforzare il valore del buono pasto. È una misura importante per il potere d’acquisto del ceto medio, la competitività delle imprese e il rilancio dei consumi”, ha dichiarato Matteo Orlandini, presidente Anseb.