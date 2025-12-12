Iran, arrestata il premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi

Narges Mohammadi sta scontando una pena detentiva complessiva di 13 anni e nove mesi per accuse di sicurezza nazionale: è in congedo per motivi di salute dal carcere di Evin a Teheran. La 53enne ha affermato che non tornerà volontariamente in carcere e che qualsiasi nuovo arresto costituirebbe un atto di disobbedienza civile.

La Fondazione Narges Mohammadi, si legge su Iran International, ha dichiarato che Mohammadi è stata arrestata mentre partecipava alla cerimonia di lutto del settimo giorno per Khosrow Alikordi, un importante avvocato per i diritti umani la cui recente morte ha suscitato l’indignazione dell’opinione pubblica. La Fondazione ha affermato che l’arresto è stato eseguito durante l’evento da agenti di sicurezza e di polizia.