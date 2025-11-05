Zohran Mamdani sarà il nuovo sindaco di New York. Democratico, di fede musulmana e attivista



Più volte ha affermato che "una città giusta è quella in cui anche chi guadagna meno può vivere vicino al luogo di lavoro e spostarsi senza barriere economiche". È stato infatti impegnato nei movimenti per i diritti degli inquilini e per il trasporto pubblico accessibile, si è distinto come attivista di quartiere nel Queens. Nel 2020 è stato eletto all'Assemblea di Stato di New York, rappresentando il 36° distretto. Da deputato si è fatto conoscere per le sue posizioni radicali su temi come l'housing pubblico, la giustizia sociale e la tassazione delle grandi imprese. Si definisce un rappresentante del popolo contro l'élite finanziaria. Il suo insediamento come sindaco di New York avverrà il 1° gennaio 2026. New York è una città complicata segnata da profonde disuguaglianze economiche, un mercato immobiliare in crisi e un bilancio municipale sotto pressione. Senza contare che già sono arrivate le prime polemiche: il console di Israele a New York ha espresso presso preoccupazione per l'elezione a sindaco di Mandami perché, essendo di fede musulmana e avendo sostenuto in più occasioni le manifestazioni pro Palestina, sarebbe un chiaro pericolo per la comunità ebraica.

La famiglia si è trasferita prima in Sudafrica e poi a New York, dove Mamdani è arrivato all'età di 7 anni. Dopo la laurea in Africana Studies al Bowdoin College, nel Maine, ha lavorato nel sociale come consulente per l'assistenza abitativa, esperienza che ha influenzato profondamente la sua visione politica. Si ispira infatti a figure come Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez e la sua fede musulmana e la sua identità plurale lo hanno resoe della generazione millennial nella politica statunitense.