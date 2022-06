Kiev neutralizza minaccia russa nel Mar Nero. Cremlino: “Sarà un lungo conflitto”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La guerra giunge al suo 118esimo giorno. Il presidente ucraino Zelensky si aspetta che la Russia intensifichi gli attacchi e chiede rifornimenti, alimenti, armi ed equipaggiamenti moderni. Zelensky dichiara che le forze di invasione russe continuano a bombardare su Charkiv e Odessa, con ancora tentativi di brutali azioni offensive nel Donbass. Stiamo difendendo Lysychansk e Severodonetsk. La situazione più difficile è in questa regione, dove ci sono le battaglie più dure”.

Anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, intervistato dalla Nbc, ha detto che la guerra in Ucraina durerà a lungo e ha aggiunto che Mosca non si fiderà più dell’Occidente. La Russia poi fa sapere che gli americani catturati in Ucraina sono dei mercenari e che quindi non possono contare sulla protezione della Convenzione di Ginevra in merito ai prigionieri di guerra.

L’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese su Twitter scrive l’Ucraina ha in gran parte neutralizzato la minaccia rappresentata dalla Russia nel Mar Nero nord-occidentale, sottolineando inoltre che Kiev ha utilizzato con successo i missili anti-nave Harpoon donati dall’Occidente contro i russi, distruggendo il rimorchiatore Spasatel Vasily Bekh mentre venerdì era in missione di rifornimento vicino all’Isola dei Serpenti. Il 29 e il 30 giugno al vertice Nato di Madrid secondo alcune fonti si darà l’ok a un massiccio aumento delle truppe, forse il 600% in più passando da 40mila uomini a 240mila.

Intanto il segretario al Tesoro americano, Janet Yellen, rende noto che gli Stati Uniti sono in trattative con il Canada e altri alleati per imporre un tetto massimo al prezzo del petrolio russo. “Stiamo parlando di limiti di prezzo o di un’eccezione di prezzo che rafforzerebbe le restrizioni energetiche recenti e proposte da Europa, Usa, Regno Unito e altri, che abbasserebbero il prezzo del petrolio russo e deprimerebbero le entrate di Putin, consentendo – ha sottolineato Yellen – alla fornitura di petrolio di raggiungere il mercato globale”.