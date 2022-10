Kiev sotto attacco, esplosioni anche in altre città: morti e feriti

229 esimo giorno di guerra in Ucraina e Kiev torna nel mirino delle aggressioni russe: almeno cinque esplosioni sono state avvertite nella capitale ucraina, forse dovute a un attacco con missili. Ci sarebbero almeno 8 morti e 24 feriti, tutti civili. I missili russi hanno danneggiato l’Università Shevchenko, la Filarmonica e due musei.

“Le macchine stanno bruciando e le finestre delle case sono state frantumate. Ci sono morti”, ha scritto in un tweet il consigliere del presidente Zelensky. Non è stata colpita solo la capitale nell’offensiva russa di questa mattina: esplosioni sono avvenute anche a Leopoli, Zhytomyr, Dnipro e Ternopil. L’allarme aereo non si placa in tutta l’Ucraina. Un altro condominio è stato distrutto nella notte nel centro di Zaporizhzhya.