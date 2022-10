Attesa a Mestre la sentenza d’appello per il crack della Banca Popolare di Vicenza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ore 16.15. Sale l’attesa nell’aula bunker di Mestre per la sentenza di secondo grado nel processo per il crack della Banca Popolare di Vicenza: la sentenza è attesa entro oggi. Il processo d’appello vede imputati l’ex presidente Gianni Zonin e altri cinque dirigenti dell’istituto di credito che ha bruciato i risparmi di decine di migliaia di famiglie vicentine.

Nell’aula bunker di Mestre sono arrivati, in pullman, anche una cinquantina di persone che si sono costituite parti civili nel processo.

La procura generale ha chiesto la condanna dei sei imputati, accusati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, falso in prospetto. La pena più alta richiesta dalla procuratrice generale Paola Cameran è proprio per Zonin: 5 anni e 10 mesi, in quanto l’ex presidente della banca vicentina per la pg avrebbe avuto un ruolo attivo e totale, a cominciare dalle baciate per 414 milioni di euro deliberate in consiglio di amministrazione.

Per gli ex vice-direttori Andrea Piazzetta e Paolo Marin, la Procura ha chiesto 5 anni e 4 mesi. Stesse richieste per gli imputati assolti in primo grado: l’ex membro del cda Giuseppe Zigliotto e il manager Massimiliano Pellegrini. Richiesta di pena ridotta a 4 anni e 7 mesi invece per l’ex vice Emanuele Giustini, che ha confessato. Su alcuni capi d’imputazione è arrivata intanto la prescrizione, che ha obbligato la procura ad abbassare alcune pene.

Dopo le richieste dell’accusa e le controrepliche degli avvocati di parte civile e di Zonin, ora rimane solo l’ultimo atto: la sentenza da parte dei tre giudici della Corte d’Appello di Venezia. «Io rimango ottimista – ha detto stamattina ai giornalisti presenti Zonin – e attendo con fiducia il verdetto, sono sereno come lo sono sempre stato in questi setta anni. Non dimentichiamo che anche la mia famiglia ha investito 25 milioni e li ha persi tutti».