Londra, il lungo addio alla Regina Elisabetta II. È l’evento più imponente della storia britannica

>Duemila ospiti. Cinquecento tra reali e leader mondiali. E poi ancora: un milione di persone attese in presenza. 4,5 miliardi gli spettatori collegati. Londra oggi è il centro del mondo per l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II. Un evento planetario che coinvolge moltissimi uomini e tante donne. Certamente l’evento più imponente della Storia britannica.

La giornata è iniziata quando erano le 7:30 in Italia con la chiusura dell’omaggio al feretro della sovrana a Westminster Hall. Qui migliaia di persone per 4 giorni consecutivi hanno fatto file chilometriche per vedere la Regina per l’ultima volta. Giorni di attesa con qualsiasi condizione meteorologica. La pioggia, in particolare, non è mai mancata come spesso accade a Londra. Alle 8 poi si sono aperte le porte dell’abbazia di Westminster per l’ingresso degli ospiti prima del funerale. In programma alle 11 dopo l’arrivo della bara della regina su una carrozza di Stato, la stessa che venne usata nel 1979 per il funerale dello zio del principe Filippo e dal padre della regina, Giorgio VI, nel 1952.

Il lungo protocollo per i funerali della Regina Elisabetta proseguirà fino a sera. Nel mezzo, tra mattino e pomeriggio, sono previsti una serie di appuntamenti irrinunciabili. Alle 13 circa si concluderà la messa solenne con le guardie reali che suoneranno il tema “Reveille”. Quindi l’inno nazionale britannico e infine un lamento a opera dei suonatori di cornamusa. Nel frattempo i leader stranieri verranno accompagnati nel palazzo di Church House, ricevuti dal ministro degli Esteri britannico James Cleverly. Alle 14 il feretro di Elisabetta II verrà spostato su un carro funebre diretto al castello di Windsor.

Si va avanti. Ci vogliono circa due ore per arrivare a Windsor evitando l’autostrada. Arrivati a destinazione ci sarà un’altra lenta processione nei giardini della tenuta amata dalla Regina. All’interno dell’abbazia invece è in programma un’altra breve cerimonia religiosa, con la benedizione da parte dell’Arcivescovo di Canterbury. Nel frattempo sarà calato il buio su Londra e il percorso del feretro di Elisabetta II sarà quasi concluso. Alle 20.30, sotto gli occhi della famiglia reale, la Regina verrà sepolta nella cappella di Windsor. Qui le telecamere non saranno ammesse. Ma gli occhi del popolo britannico e di tutto il mondo osserveranno in qualche modo anche questo ultimo atto del lungo addio alla Regina Elisabetta II.