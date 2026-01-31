Lutto nel mondo del cinema, si è spenta Catherine O’Hara

Aveva recitato in moltissimi film, tra cui ‘Beetlejuice – spiritello porcello’ e ‘Mamma, ho perso l’aereo’.

Nata a Toronto il 4 marzo 1954, Catherine Anne O’Hara ha costruito una carriera lunga e articolata, attraversando cinema, televisione e doppiaggio con una versatilità rara. Dotata di uno stile comico sofisticato, spesso surreale, è stata capace di rendere memorabili anche ruoli secondari, diventando nel tempo una vera e propria attrice di culto. Il primo grande riconoscimento internazionale arriva nel 1988 con ‘Beetlejuice – Spiritello porcello’ di Tim Burton, in cui interpreta Delia Deetz, artista eccentrica e moglie del personaggio interpretato da Jeffrey Jones.

La popolarità mondiale esplode però all’inizio degli anni Novanta grazie ai film ‘Mamma, ho perso l’aereo’ (1990) e ‘Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York’ (1992), diretti da Chris Columbus. Nei panni di Kate McCallister, madre del piccolo Kevin interpretato da Macaulay Culkin, O’Hara contribuisce in modo decisivo al successo di due pellicole diventate un appuntamento fisso della programmazione televisiva natalizia.

E proprio Culkin ha mandato un toccante messaggio via social all’attrice scomparsa: «Mamma. Pensavo che avessimo tempo. Ne volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentita. Ma avevo ancora così tanto da dirti. Ti amo. Ci vediamo più tardi».

Dal cinema alle serie. Negli ultimi anni aveva continuato a lavorare con costanza, partecipando a produzioni di rilievo come ‘The Studio’ per Apple TV+, al fianco di Seth Rogen, ruolo che le era valso una nuova candidatura agli Emmy, e alla serie ‘The Last of Us’. Nel 2025 era tornata anche sul grande schermo con ‘Argylle’.