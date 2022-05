Mascherine, cambiano le regole: dal 16 non saranno più obbligatorie sui voli Ue

Mascherine si cambia. Dal 16 maggio decade l’obbligo di indossarle sui voli tra Paesi dell’Unione europea. Sono le nuove linee guida sulla sicurezza dei viaggi, del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Aesa). Le mascherine restano però fortemente raccomandate per chi tossisce o starnutisce e “restano una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19” si legge nel teso che espone le linee da seguire.

Il direttore esecutivo dell’Easa, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea Patrick Ky ha confermato: “Dalla prossima settimana, le mascherine non dovranno più essere obbligatorie nei viaggi aerei in tutti i casi, in linea con i mutevoli requisiti delle autorità nazionali in tutta Europa per il trasporto pubblico”.

A commentare la decisione anche la direttrice dell’Ecdc, Andrea Ammon: “Sebbene i rischi permangano, abbiamo visto che gli interventi e i vaccini hanno permesso alle nostre vite di tornare alla normalità. Sebbene l’uso obbligatorio della mascherina in tutte le situazioni non sia più raccomandato, è importante tenere presente che, insieme al distanziamento fisico e a una buona igiene delle mani, è uno dei metodi migliori per ridurre la trasmissione” Ampia autonomia per le compagnie aeree nell’applicazione delle linee guida.

Le regole varieranno a seconda delle compagnie aeree. Ad esempio, i voli da o verso una destinazione in cui è ancora richiesto l’uso della maschera sui trasporti pubblici dovrebbero continuare a incoraggiare l’uso della maschera, secondo le raccomandazioni. Anche i passeggeri fragili o vulnerabili dovrebbero preferire l’uso della mascherina indipendentemente dalle regole.