Compagnie aeree contro il decreto sul caro-voli: “Violano i nostri diritti”. Appello all’Ue

Compagnie aeree europee sul piede di guerra.che limita le tariffe aeree su alcune rotte. Per questo chiedono l'intervento dell'Ue. Nella lettera dell'associazione europea di categoria Airlines for Europe – di cui dà notizia il Financial Times – le aziende invitano Bruxelles “a chiarire con l'Italia se questo intervento abbia impatto sul mercato del trasporto aereo libero e deregolamentato in Europa”.Limitare le tariffe – dicono le compagnie – “violerebbe” i diritti “di competere ove possibile, fissare i prezzi e definire i servizi come meglio credono”.

Già la scorsa settimana, la Commissione Ue aveva fatto sapere di aver chiesto chiarimenti a Roma evidenziando come le misure previste dal decreto Asset e Investimenti siano potenzialmente inefficaci per l’obiettivo di raggiungere prezzi accessibili. “La concorrenza sostenibile con una libera fissazione dei prezzi è di solito il miglior garante di prezzi accessibili nel mercato dei trasporti Ue di grande successo e liberalizzato”, ha dichiarato il commissario Adalbert Jahnz.

Il Financial Times ricorda che Ryanair, all’indomani dell’approvazione del decreto del governo Meloni, aveva affermato di ritenere “ridicole e illegali” ai sensi del diritto dell'Ue i piani dell'Italia e auspicando che fosse «cancellata perché in netto contrasto con il regolamento 1008 dell’Unione europea che lascia le compagnie libere di fissare i prezzi».