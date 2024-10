Medio Oriente, ucciso uno dei leader di Hamas. Manifestazione pro-Palestina oggi a Roma

E intanto la forza di pace Onu Unifil, di cui fanno parte oltre 1.000 soldati italiani, ha fatto sapere ufficialmente che non lascerà le posizioni che tiene nel sud del Libano, malgrado la richiesta da parte di Israele di “ricollocarsi”. Lo dice un comunicato ufficiale della missione Onu, confermando quanto anticipato in serata dal capo delle operazioni di pace delle Nazioni Unite, Jean-Pierre Lacroix, sottolineando che la forza Onu è l'unico canale di comunicazione tra le parti e sta anche lavorando con i partner per fare il possibile per proteggere la popolazione.

Controlli a tappeto a Roma per la manifestazione pro Palestina annunciata per oggi nella Capitale e vietata dalla Questura. L'obiettivo è intercettare eventuali infiltrati violenti tra i gruppi che, sfidando il divieto, cercheranno di raggiungere comunque la zona di Ostiense. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, sottolineando che la manifestazione è “illegale”, ha assicurato che sarà gestita con equilibrio dalle forze di polizia. Lo stop al corteo ha intanto diviso il 'mondo' palestinese e saldato invece estrema sinistra ed estrema destra che si sono schierate a favore della mobilitazione. L'Unione democratica arabo-palestinese e i Giovani Palestinesi hanno annunciato che saranno comunque in piazza, mentre la Comunità palestinese ha concordato una nuova data per il prossimo sabato. nella Capitale e vietata dalla Questura. L'obiettivo è intercettare eventuali infiltrati violenti tra i gruppi che, sfidando il divieto, cercheranno di raggiungere comunque la zona di Ostiense. Il ministro dell'interno Matteoha assicurato che sarà gestita con equilibrio dalle forze di polizia. Lo stop al corteo ha intanto diviso il 'mondo' palestinese e saldato invece estrema sinistra ed estrema destra che si sono schierate a favore della mobilitazione. L'Unione democratica arabo-palestinese e i Giovani Palestinesi hanno annunciato che saranno comunque in piazza, mentre la Comunità palestinese ha concordato una nuova data per il prossimo sabato. E intanto la forza di pace Onu Unifil, di cui fanno parte oltre 1.000 soldati italiani, ha fatto sapere ufficialmente chemalgrado la richiesta da parte di Israele di “ricollocarsi”. Lo dice un comunicato ufficiale della missione Onu, confermando quanto anticipato in serata dal capo delle operazioni di pace delle Nazioni Unite, Jean-Pierre Lacroix, sottolineando chee sta anche lavorando con i partner per fare il possibile per proteggere la popolazione.

al fine di coordinare l'azione contro Teheran. Alle riunioni hanno preso parte alti funzionari dell'esercito. L’esercito avrebbe riferito che non si può ignorare ciò che ha fatto l'Iran. Funzionari americani in una conversazione con il media israeliano hanno inoltre stimato che l'attacco israeliano all'Iran sia imminente. Intantogenerale Michael Kurilla. Il segretario di Stato americano Blinken ha annunciato quasiper supportare le popolazioni colpite dal conflitto in Libano.