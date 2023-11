Medio Oriente: ultimo giorno di tregua ma Hamas e Israele vorrebbero estenderla

E’ cominciato in Medio Oriente il quarto e ultimo giorno di tregua tra Israele e Hamas. Lo Stato ebraico ha ricevuto la lista di altri 11 ostaggi che dovrebbero essere rilasciati oggi, dopo i 17 liberati ieri. Adesso, però, si profila un'estensione del cessate il fuoco. Benyamin Netanyahu, parlando con Joe Biden, ha detto che “c'è un piano d'intesa che prevede la liberazione di 10 ostaggi per ogni giorno ulteriore di tregua”.

Durante un colloquio telefonico avvenuto tra il presidente americano e il premier israeliano si è discusso della situazione a Gaza, della pausa nei combattimenti e dell'aumento dell'ulteriore necessaria assistenza umanitaria nella Striscia. “I due leader hanno convenuto che il lavoro non è ancora finito e che continueranno a lavorare per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi”, prosegue la nota, dove Biden plaude al rilascio degli ostaggi di Hamas negli ultimi tre giorni, compresa la bimba americana.



Estensione della tregua. Il Wall Street Journal scrive che l'Egitto e il Qatar stanno mediando colloqui per estendere la tregua tra Israele e Hamas e ampliare l'elenco degli ostaggi includendo gli uomini anziani che, potrebbero essere rilasciati insieme a donne e bambini, seguiti dai resti degli israeliani uccisi.



Il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani, ha dichiarato al Financial Times che Hamas per estendere il cessate il fuoco temporaneo deve localizzare decine di ostaggi, tra cui donne e bambini, detenuti da civili e fazioni nella Striscia di Gaza. “Se Hamas avrà altre donne e bambini, ci sarà un'estensione (del cessate il fuoco)”, ha detto il primo ministro del Qatar, ma ha aggiunto che non è chiaro quanto Hamas possa localizzare (gli altri ostaggi). “Uno degli obiettivi (della tregua) è che Hamas abbia il tempo di cercare il resto dei (rapiti) dispersi”, ha aggiunto Al-Thani.

Hamas ha dichiarato di voler estendere la tregua di quattro giorni con Israele, che dovrebbe scadere oggi e che ha visto finora il rilascio di tre gruppi di ostaggi israeliani da Gaza e tre gruppi di prigionieri e detenuti palestinesi dalle carceri israeliane. In una dichiarazione diffusa ieri sera, Hamas ha affermato di voler “estendere la tregua dopo la conclusione del periodo di quattro giorni, attraverso seri sforzi per aumentare il numero di coloro che vengono rilasciati dalla prigionia come stabilito nell'accordo di cessate il fuoco umanitario”.