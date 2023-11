Previsioni meteo 27-29/11, perturbazione debole in transito e fioccate di neve dai 700 metri

SITUAZIONE GENERALE

Un inizio di settimana freddo. Alcuni valori minimi di stamane: Lonigo 0 gradi, Vicenza -3, Castana -5 e Asiago -10. Sta giungendo da ovest una modesta perturbazione che porterà deboli fenomeni sul Vicentino, nevosi a quote medio-basse. L’afflusso freddo continuerà ancora per qualche giorno con valori termici tipicamente invernali.

LUNEDI 27 NOVEMBRE

In mattinata prime nubi alte in arrivo sulle pianure, mentre in montagna si vedrà ancora un pallido sole. Nel corso della giornata la copertura nuvolosa si farà via via più compatta. La sera fenomeni sparsi e deboli su tutto il territorio, con maggiore insistenza sul vicentino occidentale. La neve cadrà generalmente dai 700 metri, ma nelle vallate non si esclude che i fiocchi possano arrivare fin verso i 500 metri di quota. Sono attesi 1-3 mm di pioggia in pianura. Oltre i 1.000 metri di quota : 2-4 cm di neve fresca sulle Prealpi centro-orientali, mentre sulle Piccole Dolomiti si potranno superare i 5 cm. Temperature massime in calo.

MARTEDI 28 NOVEMBRE

Nel primo mattino ancora molte nubi presenti sulla nostra provincia, in diradamento a partire da ovest, fino ad avere un cielo poco nuvoloso o sereno nel pomeriggio. Temporaneamente lo zero termico salirà intorno ai 1.500 metri di quota, quindi è da attendersi un lieve aumento termico sui rilievi. In serata brinate già presenti sui fondovalle ma anche in pianura.

MERCOLEDI 29 NOVEMBRE

Cielo sereno o al più poco nuvoloso. Da est affluirà aria fredda che farà nuovamente scendere le temperature, soprattutto nei valori minimi. Estese brinate in pianura con valori compresi tra -1 e +8 gradi.