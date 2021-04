Mediterraneo rosso sangue: persi i contatti con un gommone con oltre cento persone a bordo

Mediterraneo rosso sangue. Ancora vite inghiottite dalle sue acque al largo della Libia. Il bilancio è pesantissimo. Si parla di oltre cento vittime, visto che la Ocean Viking, riferisce di 130 persone a bordo di un gommone che, aveva tentato la traversata in condizioni di mare avverse e di cui si sono perse le tracce a nord-est di Tripoli. Al momento tredici cadaveri sono stati avvistati in mare ma non è stato ancora possibile recuperarli.

L’allarme era stato lanciato da Alarm Phone che, in 48 ore, aveva avvisato tre barche in difficoltà in acque internazionali e aveva avvisato le autorità libiche che però, si sono rifiutate di prendere il largo a causa del maltempo. “Tutto il giorno abbiamo chiesto un intervento, ma hanno rifiutato” fanno sapere da Alarm Phone .

A questo punto e una volta persi i contatti, sono usciti in mare l’Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranée e tre mercantili. Ma quello che hanno trovato è stata solo la carcassa del gommone che probabilmente aveva a bordo centinaia di persone. “Dopo ore di ricerca, la nostra peggiore paura si è avverata”, hanno detto dall’Ocean Viking, “abbiamo visto almeno dieci corpi in mare e nessun sopravvissuto. Abbiamo il cuore spezzato”.

Anche Sos Mediterranee conferma la ricostruzione dei soccorsi: “Mercoledì mattina un gommone con a bordo 130 persone fuggite dalla Libia era in pericolo. Dopo che la nave di soccorso della ONG, la Ocean Viking, ha ricevuto una chiamata di emergenza, l’equipaggio ha trascorso ore a cercare la barca in pericolo. Quando è arrivata sul luogo dell’incidente a nord-est di Tripoli, ha trovato solo persone morte”. Quando la Ocean Viking ha ricevuto le chiamate di soccorso, la nave di soccorso era ad almeno dieci ore di distanza.

Luisa Albera, coordinatrice ricerca e soccorso a bordo della nave di soccorso denuncia: “Abbiamo cercato una dopo l’altra le barche, in una corsa contro il tempo e con mare molto mosso con onde alte fino a sei metri. Non c’è stato alcun coordinamento da parte di un centro di controllo del salvataggio statale, nessun supporto da parte delle autorità marittime responsabili. Abbiamo lavorato con tre navi mercantili per organizzare la ricerca in queste condizioni estremamente difficili in mare. Poco dopo, un aereo Frontex ha scoperto il relitto di un gommone. Dal nostro arrivo sul posto non siamo riusciti a trovare nessun sopravvissuto, invece abbiamo trovato almeno dieci corpi vicino al relitto “.

“Gli stati europei – ha aggiunto Luisa Albera – eludono la loro responsabilità di coordinare le operazioni di ricerca e soccorso. Lasciano agli attori privati e alla società civile il compito di riempire il vuoto mortale che hanno creato. Oggi possiamo vedere il risultato di questa ostinata inerzia della nostra nave in mare. Siamo scossi. Pensiamo alle persone che hanno perso la vita e alle famiglie che potrebbero non sapere mai cosa è successo ai loro cari”.