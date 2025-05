Meloni a Tirana: sul tavolo Ucraina e flussi migratori

Presente anche la presidente del consiglio Meloni e il presidente ucraino Zelensky. Tra i temi sul tavolo c’è stato proprio quello sul conflitto russo – ucraino. “Serve insistere per un cessate il fuoco incondizionato, per un accordo di pace serio che dia garanzie di sicurezza a Kiev. Non dobbiamo gettare la spugna – ha detto la premier Meloni al vertice della Cpe aggiungendo – Si è visto in queste ore rispetto a una certa propaganda chi sia effettivamente disponibile a fare dei passi importanti a favore della pace e chi sia invece chiaramente meno disponibile”.

Sul tavolo anche la gestione dei flussi migratori. “La “velocità dei lavori dimostra il funzionamento dei rimpatri dei migranti in Albania e stiamo andando avanti come promesso” – ha spiegato la premier aggiungendo – Non ho fatto in tempo e non farò in tempo a visitare i Cpr italiani in Albania ma mi pare che il lavoro dimostri, anche per la velocità, il funzionamento dei rimpatri e si dimostra che, come avevamo promesso, stiamo andando avanti”.