Migranti, morte tre bambine naufragate al largo di Chios. Ue: via libera al Patto di migrazione e asilo

In queste ore intanto l’Eurocamera ha dato il via libera finale ai testi del nuovo Patto di migrazione e asilo. Tutti gli atti legislativi che compongono il documento completo con le nuove norme hanno infatti superato il test dell’Aula. Dopo l’approvazione del Parlamento europeo è atteso ora l’ok definitivo del Consiglio Ue, composto dai 27 Paesi membri dell’Unione ma affinché il testo passi servirà la maggioranza qualificata.

Il Patto comprende la solidarietà obbligatoria sui migranti (la Asylum and Migration management regulation). Via libera anche alla nuova procedura di asilo, la cosiddetta ‘border procedure’ che prevede un iter accelerato, con diverse eccezioni per i minori e le donne, per i migranti con un basso grado di accettazione della protezione. La presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola commenta su X il via libera: “Abbiamo fatto la storia con un quadro legislativo per gestire la migrazione e l’asilo nell’Ue”.