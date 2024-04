Incastrati nel camino, coppia di allocchi rischia la morte. Arrivano i pompieri

Avventura a lieto fine questa mattina, mercoledì 10 aprile, per due allocchi rimasti intrappolati in una canna fumaria di un caminetto in Via Colpi Pivotti a Marostica. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa sono riusciti con pazienza a catturare i due rapaci, salvandoli così da morte certa. I due volatili, entrambi in buono stato, sono stati liberati in un’idonea area verde.

Un intervento non inconsueto per i Vigili del Fuoco: sono infatti decine anche nella nostra Provincia le chiamate al 115 per cani, gatti, ma anche per molti animali selvatici in difficoltà. La raccomandazione è quella di rivolgersi ai pompieri specie se questi si trovano in situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli, ecc.) onde evitare un rischio concreto anche per il “soccorritore”.