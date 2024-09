Papa Francesco è arrivato in Lussemburgo. “Sono tra voi per servirvi”

Il Pontefice, accolto stamattina all'aeroporto dal Granduca, Enrico di Lussemburgo, dalla Granduchessa Maria Teresa e dal Primo Ministro del Lussemburgo, Luc Frieden, è arrivato al Cercle Cité dove ha luogo l’incontro con le Autorità, la Società Civile e il Corpo Diplomatico. All’esterno del Cercle Cité gli hanno dato il benvenuto il Primo Ministro del Lussemburgo e il sindaco della città Lydie Polfer.

“Sono venuto tra voi per servirvi”. Sono le prime parole, quelle che il Pontefice ha detto rivolgendosi alle autorità del Lussemburgo. Bergoglio nel suo discorso sottolinea che ''il servire è anche per ognuno di voi il più alto titolo di nobiltà, il compito principale, lo stile da assumere ogni giorno. Il buon Dio vi conceda di farlo sempre con animo lieto e generoso''. Quindi si rivolge a braccio anche a chi non ha fede: ''Chi non ha fede lavora per la patria, per la società, per il bene comune che è la strada per tutti'.

Dopo la partenza per il Lussemburgo, il Papa ha inviato un telegramma al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Nel momento in cui mi accingo a compiere un viaggio apostolico in Lussemburgo e Belgio, mosso dal desiderio di incontrare i fratelli nella fede e gli abitanti di quelle care nazioni recando un messaggio di pace e di speranza”, scrive il Papa, “accompagno con fervide preghiere per il bene e la prosperità dell'intero popolo italiano”.