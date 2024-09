Boxe, Rigoldi alla “last dance” sul ring di casa. Per lui un futuro da allenatore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha scelto la casa del paese dove è cresciuto Luca Rigoldi per annunciare il ritiro ufficiale dai ring del pugilato. Ieri in Comune a Villaverla si è svolta una conferenza stampa di un boxe-event, in programma sabato 19 ottobre 2024, che coinciderà con l’ultimo incontro del 31enne vicentino, campione europeo di categoria Wbc nei pesi piuma. Residente a Thiene da circa cinque anni, Rigoldi è un villaverlese e ha voluto scegliere l’opzione del cuore per il suo addio allo sport agonistico. Abbinando un doppio fine benefico.

L’incontro si terrà nel palasport cittadino di Villaverla, nel complesso delle scuole secondarie di primo grado, come evento portante di una serata di duelli sul ring. Ieri l’ancor giovane atleta vicentino del pugilato ha dichiarato di aver maturato questa decisione per dedicarsi a tutto tondo alla carriera di istruttore e tecnico di fatto intrapresa già intrapresa in palestra. Evitando nel contempo l’inevitabile declino fisico che gli anni a venire comporterebbero.

Prima, però, la last dance di fronte al pubblico amico, che tanto lo ha sostenuto nella sua carriera di successi che lo hanno portato a indossare più cinture internazionali nelle varie sigle. L’ultimo in ordine cronologico risale alla scorsa estate, con il titolo Wbc messo in palio sul palco boxistico allestito al Palaghiaccio di Roana il 28 giugno 2024, in cui Rigoldi ha combattuto e vinto contro Davide Tassi, aggiornando il suo score personale a 32 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. E confermandosi detentore del titolo europeo.



In attesa allora di sabato 19 ottobre, si scoprirà nei prossimi giorni l’avversario designato per l’incontro di chiusura di carriera agonistica. A tifare, oltre a thienesi e villaverlesi, anche i suoi allievi di tutte le età che Rigoldi in versione tecnico qualificato segue nelle palestre Dynami Boxe (Thiene) e 268R di Vicenza. Inoltre, sarà la “guida” degli atleti in qualità di delegato regionale presso la Federazione Pugilistica. Per quanto riguarda invece le iniziative benefiche collegate all’evento, previste raccolte a sostegno dell’associazione Casa Goma in cui opera Marco Rigoldi, fratello del pugile, e a favore del gruppo Stay Strong, dedicato a un amico anche lui ex boxeur ogni in lotta contro una grave malattia. Parte del ricavato e della vendita di gadgets saranno devoluti a queste due nobili cause.

