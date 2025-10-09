Premio Nobel per la Letteratura allo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai

Il suo primo romanzo è Sátántangó, pubblicato nel 1985 e diventato un caso letterario in Ungheria. Il libro, come spiega l'Accademia di Svezia nella biografia dell'autore, ritrae in termini fortemente suggestivi un gruppo di residenti indigenti in una fattoria collettiva abbandonata nella campagna ungherese, poco prima della caduta del comunismo. L'elemento satanico a cui fa riferimento il titolo è presente nella loro moralità da schiavi e nelle finzioni dell'imbroglione Irimiás che, tanto efficaci quanto ingannevoli, lasciano quasi tutti con i piedi per terra. Tutti nel romanzo attendono che accada un miracolo, una speranza che è fin dall'inizio interrotta dal motto kafkiano introduttivo del libro: “In tal caso, mi perderò la cosa aspettandola”. Il libro è stato trasformato in un film molto originale nel 1994 in collaborazione con il regista Béla Tarr.

Un'altra opera degna di nota, che mette in mostra l'ampiezza e il registro letterario di Krasznahorkai, è il racconto breve “Lavori preparatori per un palazzo: entrare nella follia degli altri” pubblicato nel 2018, ambientato in una Manhattan infestata dai fantasmi del grande Herman Melville, che un tempo visse lì, e dei suoi fanatici ammiratori. È un libro che non parla solo della maledizione dell'imitazione, ma anche della benedizione della resistenza. Krasznahorkai nella sua carriera ha guardato anche a Oriente, con una serie di opere ispirate alle profonde impressioni lasciate dai suoi viaggi in Cina e Giappone. Il suo romanzo “Una montagna a nord, un lago a sud, sentieri a ovest, un fiume a est” è un racconto misterioso con potenti sezioni liriche ambientato a sud-est di Kyoto.

László Krasznahorkai,vicino al confine con la Romania, è considerato uno dei maggiori scrittori ungheresi viventi nonché uno dei principali autori europei.È stato anche finalista del Premio Gregor Von Rezzori e del Premio Strega Europeo 2017 Ha scritto di mondi di brutalità e bellezza, dove non c'è salvezza e poca speranza, e ha riflettuto a lungo sul male. È arrivato alla conclusione che a vincere è “la forza irresistibile della debolezza della gentilezza”.