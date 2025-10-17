Acuto europeo del Famila che canta da “soprano” contro il Sopron. Magiare battute

Il Famila Basket Schio si “mangia” le magiare, battendole di 17 punti e conquistando alla seconda apparizione continentale la prima agognata vittoria in Euroleague Women. Nella culla della pallacanestro orange, un PalaRomare che non tradisce mai quando si tratta di dare sostegno a Sottana e compagne, le campionesse d’Italia in carica alzano la voce in coro, con tutte e 12 le effettive sul parquet e a marcare punti nel tabellino, per un 82-65 che porta punti e slancio verso il cammino europeo appena iniziato.

Dopo il ko a fil di sirena in Turchia dell’esordio di una settimana prima, contro il Galatasaray (70-73), pronta reazione delle altovicentine in versione extranazionale, che ben guidate dal coach iberico Victor LaPeña partono a razzo sotto la retina (ben 28 punti a segno nel primo quarto) e non permettono mai alle avversarie ungheresi di rifarsi sotto, nonostante più di un pasticcio in reparto arretrato. In ogni caso “vinti” tutti e quattro e tempi di gioco, fattore che rende merito alla linearità e solidità del quintetto di casa, che una volta “scappato” via non ha mai visto le verdi d’Ungheria più vicine del -6, maturando anche un margine di 20 punti prima del finale di partita.

Una fettina di merito anche ai circa 1.800 spettatori di fede arancione presenti ieri sera e di buon gusto per la palla a spicchi di livello internazionale, brindando al successo del Famila. Spiccano i 16 punti di Badiane, nella cooperative delle finalizzatrici (in doppia cifra ci vanno anche Conde e Steinberga). Duelli nelle percentuali conquistati da Schio nel tiro da due e da tre (56% e 39%), solo dalla lunetta ferma hanno prevalso le ospiti con il 57% contro il 50% della padrone di casa. Al sostanziale equilibrio nei rimbalzi, fa da contraltare il dato di qualità, quello degli assist: 25 contro 13. Ma a scavare il divario è stata senza dubbio la panchina lunga del Famila, con 12 giocatrici impiegate contro le sole 8 magiare, portando 35 punti contro 7.

Il Sopron, campione d’Europa nel non lontano anno 2022, incassa così la seconda sconfitta di fila di ottobre, e anche l’altra portacolori tricolore della kermesse brinda al successo, un bis peraltro tutt’altro che scontato: Umana Reyer Venezia batte Casademont Saragozza espugnando il palasport aragonese in un finale thrilling: 84-80 per l’ex Dojkic e compagne, e comanda nel gruppo D. Tornando alle scledensi, seconda posizione a pari merito (dietro al “Gala”) con le francesi del Flammes Carolo, le prossime avversarie (in trasferta).

IL TABELLINO

FAMILA BERETTA SCHIO-SOPRON 82-65 (PT 41-30)§

Parziali 28-19/13-11/22-19/19/16

Famila Beretta Schio: Mestdagh 6, Sottana 5, Zanardi 2, Verona 5, Conde 12, Steinberga 15, Panzera 2, Andrè 2, Zandalasini 8, Badiane 16, Keys 2, Shepard 7

Sopron Basket: Muhl 9, Laczko 2, Rokob ne, Papp 5, Friskovec 23, Sitku 0, Wallack 6, Brooks 14, Borondy 6



VIDEO HIGHLIGHTS DEL MATCH

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.