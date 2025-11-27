Ucraina, Putin: “Pronti a discutere seriamente del piano Usa”

Vladimir Putin ha affermato che Mosca “concorda in linea generale sul fatto che l’elenco di punti degli Stati Uniti riguardanti l’Ucraina potrebbe costituire la base per accordi futuri. Siamo pronti a discutere seriamente del piano americano”, ha sottolineato il presidente russo, aggiungendo che la prossima settimana una delegazione degli Usa dovrebbe arrivare a Mosca.

“La federazione russa in generale è d’accordo che l’elenco dei punti degli Stati Uniti sull’Ucraina possa costituire la base per futuri accordi”, le parole del presidente russo riportate dalla Tass. “Ogni parola del piano di pace per l’Ucraina deve essere seduta e discussa seriamente”, ha aggiunto. I negoziati con gli Usa ruotano attorno “al riconoscimento della sovranità della Russia sulla Crimea e sul Donbass”.

Putin ha dunque espresso apertura al cessate il fuoco: “Se le truppe ucraine si ritirano dai territori che attualmente occupano, allora smetteremo di combattere. Se non si ritirano, useremo la forza”.

Putin ha confermato che il Cremlino attende la prossima settimana una delegazione degli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump si affiderà all’inviato speciale Steve Witkoff per i colloqui con la Russia. Putin, intanto, invia messaggi all’Europa: “Coloro che parlano di rischio di un attacco della Russia all’Europa sono truffatori. Chi in Occidente vuole continuare a rubare soldi insieme a Kiev esorta a continuare le ostilità fino all’ultimo ucraino”, dice Putin.

Il presidente russo fornisce il proprio quadro sull’andamento della guerra: “La dinamica positiva si mantiene in tutte le direzioni dell’operazione militare speciale e il ritmo dell’avanzata aumenta. E’ possibile il crollo del fronte ucraino nella direzione di Zaporizhzhia. Krasnoarmiysk e Dimitrov sono completamente circondate, Volchansk è quasi completamente nelle mani delle Forze Armate della Federazione Russa”, afferma.

“Le forze armate ucraine hanno perso 47mila persone in ottobre -dice snocciolando dati non confermati- La diserzione nelle forze armate ucraine è molto alta, lo confermano anche i media occidentali, e Kiev difficilmente può fare qualcosa a riguardo. Il problema principale per le forze armate ucraine è il crescente divario tra il numero di reclute e le perdite”.