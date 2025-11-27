Schianto fra tre auto in riviera berica: tre persone ferite

Intorno alle 13 di oggi 27 novembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Lumignano (Longare), in strada Riviera Berica, per un incidente stradale che ha coinvolto ben tre auto. Tre le persone rimaste ferite.

La prima partenza è arrivata dalla centrale di via Farini a Vicenza: era composta da un’autopompa e cinque operatori e ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e a collaborare con il personale del Suem 118 nelle manovre di estrazione dei feriti dalle auto.

I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

In fase di accertamento la dinamica e le responsabilità di quando accaduto. La strada è rimasta chiusa per almeno un’ora e mezza, causando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Longare per effettuare i rilievi del sinistro e determinarne le cause.

