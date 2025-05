Social, dall’Ue in arrivo un’App per la verifica della maggiore età degli utenti

La Commissione Ue lancerà a luglio una nuova app per verificare l’età degli utenti online e per rafforzare la tutela dei minori sui social. L’app, che anticipa il portafoglio d’identità digitale previsto per la fine del 2026, potrà essere implementata dai Paesi Ue e utilizzata dalle piattaforme per verificare se l’utente ha più di 18 anni senza dover rivelare ulteriori informazioni sulla sua identità, nel rispetto della privacy.

La vicepresidente dell’Ue per il digitale, Henna Virkkunen, in un’intervista al Financial Times, dichiara: “La protezione dei minori è per noi una priorità. Sarebbe inoltre molto positivo, dal punto di vista della piattaforma, se creassero un design con un livello molto elevato di sicurezza, privacy e protezione per i minori”.