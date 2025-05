Padre e figlio scendono dal Summano in mountain bike. Caduta per un 61enne poi soccorso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento urgente della squadra del Soccorso Alpino poco dopo le 13 di venerdì, nel territorio di montagna tra i paesi di Velo d’Astico e Piovene Rocchette. I volontari del Cnsas della stazione di Schio si sono attivati subito in supporto alla necessità di recupero – e poi del successivo ricovero ospedaliero – di un escursionista in mountain bike infortunatosi in una caduta dalla bici, avvenuta lungo un sentiero del Monte Summano.

Vittima della caduta e dell’infortunio in corso di valutazione in ospedale (a Santorso) è un 61enne vicentino, la cui residenza non è stata comunicata. Si trovava oggi in compagnia del figlio nella pedalata tra i boschi del Summano, in fase di discesa.

La segnalazione giunta alla centrale operativa del 118 è stata inoltrata dal familiare che si è occupato del primo soccorso al padre, in attesa degli aiuti qualificati. Il 61enne vicentino è stato raggiunto quindi raggiunto da una decina di soccorritori per le cure praticabili sul posto, decidendo poi di avviarlo al ricovero. Prontamente caricato in barella, l’infortunato è stato trasportato per circa un chilometro e affidato nell’ambulanza in attesa nella strada più vicina, poi diretta all’ospedale di Santorso.

Per il paziente nel primo pomeriggio accolto in pronto soccorso nel polo “Alto Vicentino” si sono avviati gli accertamenti del caso, verificando l’entità dei traumi subiti nella caduta accidentale. Escoriazioni e contusioni assortite, con particolare cura della zona addominale dove l’uomo manifestava maggior dolore. Non ci sarebbero riscontri di problematiche gravi al punto dal metterne a repentaglio la vita.

