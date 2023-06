Sommergibile Titan, continuano le ricerche ma l’ossigeno sarebbe terminato

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha annunciato che sta continuando le operazioni di salvataggio del sommergibile Titan e dei suoi cinque occupanti dispersi vicino al relitto del Titanic, nonostante il temuto esaurimento delle scorte di ossigeno. “Anche in casi particolarmente complessi, la volontà di vivere delle persone deve essere presa in considerazione. E così continuiamo a cercare e continuiamo i nostri sforzi di salvataggio“, ha detto il contrammiraglio John Mauger, capo delle operazioni di ricerca alla Nbc.

Nei giorni scorsi erano stati identificati alcuni rumori che forse potrebbero provenire dal sommergibile. Martedì e ieri un aereo canadese con equipaggiamento per la sorveglianza subacquea aveva infatti captato rumori sottomarini e secondo alcuni media americani si tratterebbe di suoni martellanti ad intervalli di 30 minuti ma l’oceano è ricco di suoni. L’intervallo regolare rilevato, però, ha fatto pensare a una fonte umana dato che tra gli occupanti del Titan c’è un ex sub francese, Paul-Henri Nargeolet, che dovrebbe conoscere il protocollo per allertare i team: fare rumore per tre minuti ogni mezz’ora.