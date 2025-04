Maltempo, ritrovati entrambi i corpi dei dispersi nell’auto caduta nella voragine – AGGIORNAMENTI

Ore 11.15 – Ritrovato morto e già recuperato a monte del bacino di Trissino anche il secondo disperso. Le due vittime sono Francesco Nardon, di 34 anni, e il padre Leone Nardon, originario di Schio, di 64 anni. Alle operazioni di ricerca, iniziate subito dopo l’allarme, hanno partecipato senza sosta le squadre a terra del comando provinciale di Vicenza, soccorritori fluviali alluvionali, sommozzatori e droni del nucleo regionale dei vigili del fuoco del Veneto e l’elicottero Drago 149. Il corpo dell’uomo di 65 anni è stato individuato intorno alle 10 nei pressi del bacino di laminazione di Trissino e recuperato dai soccorritori fluviali. Circa un’ora dopo, è stato recuperato dai sommozzatori anche il corpo del figlio, questo dove il torrente lambisce la zona industriale di Valdagno.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Le operazioni dei vigili del fuoco proseguono per il recupero dell’automobile individuata dall’elicottero Drago sempre nel corso del torrente a Cornedo.

Ore 11.00 – “Sto seguendo con apprensione le ricerche di uno dei due dispersi, padre e figlio, che ieri sera sono caduti con l’auto nella voragine di ponte dei Nori a Valdagno. Per l’altro, purtroppo, le speranze sono già finite: il corpo è stato individuato nel bacino di laminazione di Trissino, dieci chilometri più a valle, e le squadre dei sommozzatori sono al lavoro per il recupero. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e alla comunità di Valdagno, che in questo venerdì santo viene colpita tanto duramente da un’ondata di maltempo eccezionale per violenza e quantità di pioggia caduta. Ringrazio la Protezione civile regionale, il Genio civile, tutti i volontari e gli angeli del soccorso che in queste ore stanno lavorando nella Valle dell’Agno e nelle aree colpite da maltempo. Il genio civile di Vicenza, in particolare, ha aperto in serata le casse di espansione di Montebello, Trissino e Caldogno per contenere la piena del Bacchiglione: ancora una volta queste opere di difesa del suolo hanno salvato il Vicentino dalle conseguenze del maltempo. Sottolineo, solo per far comprendere la portata dell’evento meteo, che sono caduti in media oltre 100 mm di pioggia sull’Ovest Vicentino, con picchi a Valli del Pasubio (134 mm) e a Staro (191 mm), su terreni che da lunedì hanno assorbito già 70-120 mm di acqua”. Sono le dichiarazioni del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, che alle ore 12 farà il punto sulla situazione del maltempo nella sede della Protezione civile a Marghera.

Ore 10.30 – Ritrovato nel bacino di laminazione di Trissino uno dei corpi dei dispersi nella valle dell’Agno. Dalle 10 è in corso in Prefettura una riunione straordinaria in prefettura a Vicenza per fare il punto sulla situazione e i soccorsi in valle dell’Agno.