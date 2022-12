Sparatoria a Parigi: almeno 3 morti. Il killer ha precedenti per violenza armata razzista

Le forze dell’ordine hanno lanciato un appello ai cittadini e ai turisti di stare lontano dalla zona al fine di agevolare le operazioni di soccorso. La gente del quartiere è sotto shock e un testimone ha riferito di aver udito sette spari, poi il panico.

L’uomo che ha sparato era un impiegato delle ferrovie nazionali francesi ora in pensione. Non era sconosciuto alle forze dell’ordine: circa un anno fa infatti aveva fatto irruzione in un campo migranti della capitale francese armato di una sciabola, aveva squarciato le tende di un gruppo di sudanesi e causato il ferimento di diverse persone, alcune ricoverate in gravi condizioni. Era stato incarcerato con l’accusa di violenze armate di carattere razzista. Liberato il 12 dicembre scorso, il 69enne era sotto controllo giudiziario e non aveva ovviamente il diritto di lasciare il Paese né tantomeno quello di possedere un’arma.