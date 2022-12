Dal presepe di Bariola alla magia di Laghi, dalla Nina all’escursione a Colceresa: ecco i 5 eventi natalizi da non mancare

E’ ricco di proposte, in questi giorni, il territorio della Pedemontana: a tema natalizio e non solo, per dilettare residenti e turisti. Tra escursioni, gite, mercatini di Natale, canti della tradizione popolare e presepi sarà possibile immergersi in un’atmosfera magica e suggestiva, come propone l’Ogd Pedemontana Veneta e Colli.

Il magico presepe di Bariola a Valli del Pasubio

Dal 24 dicembre fino a tutto il mese di gennaio 2023 sarà possibile visitare, 23, il magico presepe di Bariola. La Sacra rappresentazione della Natività, visitabile dopo la Santa Messa serale della vigilia, come da tradizione, è come sempre ambientata nell’antica contrada di Valli del Pasubio nella frazione di Sant’Antonio.

Il presepe prevede la partecipazione di circa 65 personaggi a grandezza naturale, sparsi per le vie e le case del borghetto, fra stalle e pergolati. La peculiarità che li farà spiccare è l’essere stati plasmati a immagine e somiglianza degli abitanti del posto. E’ una delle rappresentazioni della Natività più apprezzate del Veneto.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito presepedibariola.it.

Incanto di Natale a Laghi

Sabato 24 e lunedì 26 dicembre si terrà il consueto appuntamento natalizio nel piccolo paese di Laghi, dove si potrà vivere un’atmosfera magica tra mercatini di Natale in piazza con gli zampognari, assaggiare le specialità tipiche del luogo presso il ricco stand gastronomico, essere allietato dalle magnifiche musiche natalizie a cura della banda cittadina di Arsiero, ammirare l’accensione del presepio sull’acqua, assistere alla fiaccolata, allo spettacolo pirotecnico e alla Santa Messa.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Laghi in collaborazione con il Comune, la Parrocchia e il consorzio Pro Loco Alto Astico Posina. Per maggiori informazioni sul programma si può consultare la pagina social del Comunedilaghi.

Il canto della Nina a Thiene

Da giovedì 22 a sabato 24 dicembre torna a Thiene “Nina xe qua Nadale”, in cui si potrà udire per le strade il dolce e delicato canto della Nina: una popolana annuncia la nascita del Redentore ai suoi paesani, rappresentando un messaggio di pace e di speranza. Questo canto, che anticamente si cantava per nove sere consecutive, ripercorre tutta la vita di Cristo alla vigilia della sua nascita; particolare che rende raro il canto: l’unico in tutto il Vicentino.

La sera della vigilia di Natale tutti i gruppi delle diverse contrade cittadine si ritrovano nella piazza principale, con l’evento finale della “Nina gigante”, che si tiene in Piazza Chilesotti.

L’evento è organizzato da Pro Loco Thiene, Confcommercio Mandamento di Thiene e dal Comune di Thiene.

Escursione alla Stella Cometa di Torrebelvicino

E’ sold-aout l’escursione alla Stella Cometa di Torrebelvicino, che avrà luogo sabato 24 dicembre. Si salirà sul Monte Naro a piedi mediante un percorso facile, adatto ai bambini e pet friendly, e giunti lì, degustando cioccolata calda e brulé, si potrà ascoltare la narrazione sull’allestimento e la storia della stella. All’imbrunire vi sarà il count down per l’accensione della cometa più grande d’Europa.

L’escursione è gratuita, ma si potrà lasciare una libera offerta per sostenere questa antica tradizione e per garantire la manutenzione del territorio circostante.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Torrebelvicino in collaborazione con il Comune di Torrebelvicino e l’Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli.

Natale nella terra dei ciliegi a Colceresa

Per concludere, il 28 dicembre ci sarà l’escursione Antichi Sentieri di Colceresa, detta “terra del ciliegio”, pianta da frutto tipica di queste zone fin dall’antichità. Si partirà da Laverda seguendo un percorso ad anello, che permetterà di ammirare e apprezzare paesaggi bucolici, di cui si potrà approfondire la storia e le peculiarità.

L’escursione è organizzata dall’Ogd Pedemontana Veneta e Colli in collaborazione con Chiara Bertacco, guida ambientale escursionistica.

Per informazioni su quote partecipative e orari, visionare il sito visitpedemontana.com.