Spazio, Cristoforetti al comando. È la prima donna europea a guidare la stazione spaziale

Samantha Cristoforetti è la prima donna europea – quinta tra gli astronauti Esa – a guidare la stazione spaziale dedicata alla ricerca scientifica nell’orbita terrestre. Il giorno tanto atteso, dunque, è finalmente arrivato. Oggi (28 settembre) a bordo della Stazione Spaziale Internazionale c’è il passaggio di consegne, con AstroSamantha che subentra al compagno russo Oleg Artemyev.

L’appuntamento va in scena alle 15.35 ora italiana in diretta streaming. Oltre che dallo spazio, chiaramente, dove il mondo appare sempre più bello. A completare il passaggio di testimone c’è una particolare cerimonia, con la consegna di una chiave da parte di Artemyev a Cristoforetti. Il passaggio nella Stazione che orbita a 400 chilometri dalla Terra segna anche la fine della missione russa Expedition 67. “Sono onorata della mia nomina a comandante”, aveva detto Cristoforetti dopo l’annuncio della sua nomina. “Non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita”.

Il comando però dovrebbe durare poco. Anche se ufficialmente non è stato specificato quanto. Dall’inizio della missione Minerva Samantha Cristoforetti è stata al comando del segmento occidentale della Iss, che comprende la parte americana, europea, giapponese e canadese della Stazione Spaziale. Mentre la decisione che l’ha condotta fino alla guida dell’intera missione è stata presa dai cinque partner della Iss, tra cui la Roscosmos russa e l’Esa europea.