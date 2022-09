Nations League: Italia, Croazia, Olanda e Spagna alle Final Four

Si è conclusa ieri la fase a gironi della Nations League con la Spagna che si è guadagnata l'accesso alle Final Four dopo la vittoria in casa del Portogallo per 1 a 0. A Braga la prima occasione è al 22’ con il portoghese Ruben Neves che dalla distanza impegna il portiere Unai Simon, bravo quest’ultimo anche sulla conclusione di Diogo Jota. Il primo tempo si conclude sullo 0-0 con la Spagna che malgrado un 66% di possesso palla non costruisce occasioni da gol. Il vantaggio spagnolo arriva all'87': cross di Carvajal, Nico Williams mette in mezzo di testa e Morata segna. Delude Cristiano Ronaldo che spreca tanto. La Spagna sfiderà Italia, Croazia e Olanda.