Stati Uniti: niente più mascherine e distanziamento sociale per chi è vaccinato

Il Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), ovvero la massima autorità sanitaria degli Stati Uniti, si è espresso su un punto importante in tema di emergenza sanitaria causa pandemia da coronavirus: i cittadini americani che sono completamente vaccinati, possono smettere di indossare la mascherina e di rispettare le regole sul distanziamento sociale. All’aperto? No, anche nei luoghi chiusi. Cioè, in base a quanto deciso, sarà possibile non indossare la mascherina nella gran parte delle situazioni: sia all’aperto che al chiuso.

La notizia adesso è ufficiale dopo le indiscrezioni e le dichiarazioni arrivate nei giorni scorsi. Dunque, via libera definitivo a questa novità in tema di norme anti-Covid, dopo che anche il famoso virologo Anthony Fauci, in alcune interviste televisive aveva cominciato a insistere sul fatto che negli Stati Uniti è arrivato il momento di allentare l’obbligo della mascherina.

Le parole di Fauci. Il consulente sanitario del presidente americano Joe Biden aveva detto: “Se siete vaccinati e siete all’aperto mettete da parte la vostra mascherina”. Da oggi finalmente sarà possibile. Immediati i festeggiamenti dei politici repubblicani che al Congresso si sono tolti subito le mascherine appena è arrivata la decisione presa dal Cdc per i pienamente vaccinati. Più cauti invece i democratici, i quali attendono che Capitol Hill emani definitivamente le sue linee guida ufficiali. Dal canto suo, la speaker della Camera Nancy Pelosi ha promesso aggiornamenti a stretto giro di posta.