Previsioni meteo 14-16/05, ultimi rovesci e temporali prima di una tregua

SITUAZIONE GENERALE

Sul Vicentino continua l’afflusso di correnti umide ed instabili da ovest che da qualche giorno ci interessano portando rovesci e temporali. Avremo una tregua delle piogge nel fine settimana con ampi spazi soleggiati e temperature in ripresa.

VENERDI 7 MAGGIO

La mattina il cielo si presenterà variabile senza precipitazioni, in pianura si vedranno le maggiori schiarite. Tra il pomeriggio e la sera un nuovo impulso perturbato in arrivo da ovest porterà un nuovo carico di piogge accompagnato da qualche cella temporalesca. Cessazione dei fenomeni in tarda serata. Attesi generalmente dai 10 ai 25 mm di pioggia in tutto il territorio. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura compresi tra 12 e 19°.

SABATO 8 MAGGIO

Da poco a parzialmente nuvoloso in pianura per l’intera giornata. Sulle Prealpi possibili locali brevi rovesci nel primo pomeriggio. La sera ampie schiarite su tutto il Vicentino. Temperature in lieve aumento.

DOMENICA 9 MAGGIO

Poche nubi con ampi spazi soleggiati la in pianura. Qualche nube in più sulla fascia prealpina nelle ore centrali della giornata ma segna fenomeni di rilievo. Le temperature saranno in ulteriore aumento fino a toccare i 21-22° in pianura.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Una nuova perturbazione Atlantica ci lambirà ad inizio settimana. Tempo in generale miglioramento da mercoledì con temperature in linea col periodo.