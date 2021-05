Tensione altissima in Medio Oriente. Netanyahu: “Hamas riceverà un colpo che non si aspetta”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tensione altissima in Medio Oriente. Si è acceso nella notte lo scontro tra Israele ed Hamas lungo la Striscia di Gaza e non solo. Almeno 250 i razzi sono partiti dall’ enclave palestinese verso lo Stato ebraico. I lanci sono continuate anche questa mattina, con un attacco ad Ashkelon, cittadina costiera non lontano dalla Striscia e tra le più colpite. Almeno 6 israeliani sono stati feriti.

Hamas: “E’ una risposta all’aggressione e ai crimini contro la Città Santa e alle prevaricazioni contro il nostro popolo nel rione di Sheikh Jarrah e nella moschea al-Aqsa”. In un video diffuso sul web, l’ala militare di Hamas ha affermato: ‘Gerusalemme ha chiamato, Gaza ha risposto’. Intanto due comandanti della Jihad islamica (Kamel Kuraika e Sameh al-Mamluksono), sono rimasti uccisi in un attacco condotto dall’aviazione israeliana contro un appartamento in un grande condominio nel rione Rimal di Gaza.

A questi lanci Israele ha risposto con un’ondata di attacchi su 140 obiettivi in cui, secondo fonti palestinesi, sarebbero morte almeno 24 persone tra cui 9 minorenni. Almeno un centinaio i feriti. L’Ue chiede lo stop immediato delle violenze, ma Israele rilancia: “ L’operazione proseguirà ancora per giorni”.