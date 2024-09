Ucraina, missili russi su Poltava, Zaporizhzhia e Dnipro. Decine di morti e centinaia di feriti

Un bambino di otto anni e una donna di 38 anni sono stati uccisi la scorsa notte a Zaporizhzhia nel corso di un attacco missilistico russo. Un altro attacco missilistico russo su Dnipro ha colpito edifici residenziali e ha provocato un morto e tre feriti.



Intanto gli Stati Uniti sarebbero vicini a un accordo per fornire all’Ucraina missili da crociera a lungo raggio per gli F-16, che potrebbero raggiungere in profondità la Russia ma Kiev dovrà attendere diversi mesi, mentre l’America è impegnata a risolvere una serie di problemi tecnici prima di procedere con qualsiasi spedizione.