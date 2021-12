Via libera al Novavax, a base di proteine. Ue: “Ora abbiamo il quinto vaccino”

perché finora sono stati osservati dati relativi a “vecchie” varianti. “Il ceppo originale di SARS-CoV-2 e alcune varianti preoccupanti come Alpha e Beta – spiegano – erano i ceppi virali più comuni in circolazione quando gli studi erano in corso; attualmente sono dunque sono disponibilisull'efficacia di Nuvaxovid contro altre varianti preoccupanti, incluso Omicron”.

A differenza dei vaccini a mRNA come Pfizer e Moderna o a vettore virale come AstraZeneca, Nuvaxovid rientra nei vaccini proteici, ossia una tipologia in uso da decenni per diverse infezioni virali. Il suo funzionamento si basa quindi sul fornire alle cellule proteine e coadiuvanti, invece che un frammento di codice genetico.



Entusiasmo dall’Ue: la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter commenta la notizia e su Twitter scrive: “Ora abbiamo autorizzato anche il vaccino Novavax. Con cinque vaccini approvati, l'Ue ha un portafoglio variegato, basato sia su nuove tecnologie, come l'mRna, sia su quelle classiche, come Novavax, che è a base di proteine. La vaccinazione e i richiami sono la nostra migliore protezione contro il Covid19″.



Intanto il presidente di Gimbe, Cartabellotta, sottolinea: “Bisogna continuare con l'uso delle mascherine e ridurre i contatti sociali, con misure come lo smart working. Bisogna partire dal presupposto fondamentale che comanda il virus, la scienza può solo andargli dietro e cercare soluzioni. E' assodato che non abbiamo percentuali da raggiungere per poter parlare di immunità di gregge, perché il virus – aggiunge Cartabellotta – continua a circolare anche nei vaccinati, soprattutto dopo 5 mesi dalla seconda dose”.

Antonio De Palma, presidente del sindacato infermieri Nursing Up questa mattina ha lanciato l'allarme: “Crescono vertiginosamente i contagi degli operatori sanitari, vicini a quota 5mila negli ultimi 30 giorni”. De Palma chiede alle Regioni di mettere in sicurezza il personale con una scarsa risposta immunitaria, anche se vaccinati con 2 o 3 dosi. “Nel pieno della quarta ondata, aggiunge, non possiamo permetterci un piano di contrasto tanto disomogeneo”.