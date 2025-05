1 Maggio, i sindacati invocano più sicurezza. Meloni: “Con noi aumentati sia occupazione che salari”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Siamo di fronte a dei veri e propri omicidi, non delle fatalità. Siamo di fronte a un modello di fare impresa e mercato che uccide, che è stato favorito dalla politica e dal Parlamento con le leggi. Quindi basta chiacchiere, è il momento di agire e intervenire”. Lo dice Maurizio Landini, a margine di una iniziativa sul referendum per cancellare il jobs act.

Il segretario della Cgil premette: “Siamo di fronte a una strage che non ha fine, perché è questo modello di fare impresa favorito dalle leggi che uccide le persone. È ormai sotto gli occhi di tutti che chi muore è precario o dentro aziende che lavorano in appalto o subappalto. È lì che bisogna agire: bisogna cambiare quelle leggi balorde e basta con la logica dell’appalto e subappalto”.

Uniti per un lavoro sicuro è lo slogan scelto da Cgil, Cisl, Uil per il Primo Maggio di quest’anno. Una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul lavoro, che vedrà tre manifestazioni unitarie, in tre luoghi simbolici, a Roma con Maurizio Landini, a Casteldaccia (Pa) con Daniela Fumarola e a Montemurlo (Po) con PierPaolo Bombardieri. L’appuntamento, questa mattina, per il corteo nella Capitale in piazza Vittorio, per arrivare in via dei Fori Imperiali dove si sono poi susseguiti gli interventi dal palco di delegate e delegati, pensionate e pensionati. Le conclusioni, infine, del leader della Cgil prima di dare spazio dal pomeriggio al tradizionale concertone voluto dai tre sindacati confederati.

Il videomessaggio della premier Meloni. “Oggi è la festa dei lavoratori e anche quest’anno il Governo ha deciso di celebrarla con i fatti. Questo è il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono a fare grande la nostra nazione. L’Italia è sempre più una Repubblica fondata sul lavoro, sono orgogliosa che un 2 anni e mezzo abbiamo trovato oltre un milione di posti di lavoro. Abbiamo raggiunto il record di occupati e l’occupazione femminile non è mai stata così alta. Aumentano i contratti a tempo indeterminato e diminuisce il precariato. Aumentano i salari reali, in controtendenza rispetto a quanto accadeva in passato. Da ottobre 2023 la tendenza è cambiata, le famiglie stanno recuperando il loro potere d’acquisto con una dinamica dei salari, migliore rispetto a quella del resto dell’Europa”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio.

Meloni: 1,2 mld su sicurezza, a breve confronto con parti sociali. “Abbiamo reperito insieme all’Inail altri 650 milioni di euro che portano a oltre 1,2 miliardi le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sul lavoro. Continueremo a mettere al centro la cura della prevenzione perchè prevenire è sempre il miglior investimento possibile. Ci occuperemo di scuola rendendo strutturale l’assicurazione Inail per studenti e docenti introdotta nel 2023. Condivideremo con le parti sociali queste misure nei prossimi giorni anche per raccogliere suggerimenti. Il nostro auspicio è quello che si possa dar vita a un’alleanza tra istituzioni, sindacati e associazioni datoriali sulla sicurezza. Buon primo maggio a tutti i lavoratori che con orgoglio possiamo dire che non sono mai stati così tanti in Italia”, spiega la premier Giorgia Meloni. Agenzia DIRE – www.dire.it