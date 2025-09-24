Addio a Claudia Cardinale, icona del cinema italiano

Claudia Cardinale – all’anagrafe Claude Joséphine Rose Cardinale – iniziò la carriera cinematografica quasi per gioco, con una apparizione nella coproduzione I giorni dell’amore al fianco della star egiziana Omar Sharif. Era nel 1956 e l’anno dopo quella ragazzina si sarebbe ritrovata suo malgrado eletta reginetta di bellezza a un concorso promosso dall’agenzia di promozione del cinema italiano in Tunisia. Diventare una donna copertina non piacque però per nulla all’adolescente Claudia che, sbarcata a Roma per frequentare la Scuola Nazionale di Cinema dopo un viaggio premio alla Mostra di Venezia, lasciò tutto dopo tre mesi. Tornò a Tunisi ma si scoprì incinta dopo un drammatico stupro che tenne segreto a tutti. A salvarla dallo scandalo fu il produttore Franco Cristaldi che, al corrente del segreto, le offrì un contratto con la casa di produzione Vides e la riportò in Italia facendola debuttare ne I soliti ignoti di Mario Monicelli (1958) film di travolgente successo che la impose su tutti i rotocalchi.

La Cardinale è stata un’icona del cinema italiano e internazionale per oltre mezzo secolo grazie alle interpretazioni in oltre 150 film tra commedie e opere drammatiche, spaghetti western e produzioni hollywoodiane. La sua dimensione planetaria è stata consacrata dai premi ricevuti: dal Leone d’oro alla carriera al Festival di Venezia all’Orso d’oro alla carriera al Festival di Berlino passando per il Premio Lumière e il Premio Flaiano.