Coppa Italia. Milan, Udinese e Cagliari volano agli ottavi di finale

Nei sedicesimi di finalee stacca il pass per gli ottavi contro la Lazio. Ie nel prossimo turno affronterà il Napoli.e agli ottavi sfiderà la Juventus. Domani altre tre partite: alle 17.00 c’è Parma-Spezia seguita da Verona-Venezia alle 18.30 e Como-Sassuolo alle 21.00. Completano il turno Genoa-Empoli e Torino-Pisa, rispettivamente alle 18.30 e alle 21.00 di giovedì.

Milan – Lecce. Dopo aver eliminato il Bari gli uomini di Allegri travolgono 3-0 il Lecce e staccano il pass per gli ottavi contro la Lazio. A San Siro va in scena una gara a senso unico che conferma il buon momento dei rossoneri e le enormi difficoltà dei salentini. Nel primo tempo, dopo l’espulsione di Siebert (18′), la sblocca Gimenez (20′). Nella ripresa i rossoneri mettono il risultato al sicuro con una mezza rovesciata al volo di Nkunku (51′) e un guizzo di Pulisic (64′).

Udinese – Palermo. Ai bianconeri bastano cinque minuti per piegare il Palermo e volare agli ottavi, anche se nel finale i siciliani rischiano di prolungare la sfida ai rigori. L’Udinese piega 2-1 il Palermo nel primo tempo grazie ai gol di Zaniolo (41′) e Miller (45′), raggiungendo così la Juventus prossima avversaria all’Allianz Stadium.

Cagliari – Frosinone. Serve un grande Matteo Felici al Cagliari per battere il Frosinone in Coppa Italia: 4-1 e ottavo di finale contro il Napoli campione d’Italia per i sardi. La partita si sblocca subito: Cittadini mette giù Borrelli, dal dischetto Gaetano non sbaglia ed è 1-0 già dopo 2 minuti di partita. Al 36′ il pareggio: sponda di testa da corner e deviazione vincente di Vergani che fa 1-1. Nella ripresa, però, l’ottimo avvio dei padroni di casa viene premiato: uno scatenato Felici sfonda sulla sinistra e mette dentro per Borrelli, che stavolta non sbaglia. E all’80’, il migliore in campo si mette in proprio e di destro fa 3-1 chiudendo i giochi. C’è spazio, all’85’, anche per il blitz di Cavuoti che vale il definitivo 4-1.